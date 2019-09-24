РИАМО - 24 сен. Московская область экспортировала за 2018 год продуктов питания примерно на 800 миллионов долларов, то уже в этом году в регионе могут экспортировать продукции на 900 миллионов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области во вторник принимает участие в Международной выставке WorldFood – 2019. Разин вместе с другими гостями обратился с приветственной речью к участникам и организаторам форума. Он отметил, что выставка является профессиональным мероприятием высокого уровня, представляющим весь спектр продуктов питания — от сырья до готовых к реализации товаров, включая упаковку и хранение.

«И я подчеркну, что это продукты глубокой переработки – это не сырье, а готовые пищевые продукты», – заявил Разин.

Он разъяснил, что объемы экспорта с начала 2019 года растут на 10-12%. Цель – к 2024 году довести объем экспорта до 1,7 миллиарда долларов.

Министр дополнил, что большое значение для налаживания контакта и развития агропромышленного комплекса играют такие выставки, как WorldFood – 2019. И Московская область не может стоять в стороне.

«Если вспомнить историю выставки, то первой задачей, которую она решала, — привести сюда продовольственные товары, накормить страну. <…> Мы, в первую очередь, стремились найти партнеров, которые бы поставляли продукцию к нам, в Россию. И очень приятно, что с течением времени ситуация несколько меняется. Сегодня это не только партнеры для поставки продукции в Россию, но и в значимом объеме поиск партнеров для того, чтобы экспортировать свою продукцию на внешние рынки», – пояснил глава Минсельхозпрода.

Разин подчеркнул, что сейчас в России производят конкурентные продукты питания, а по некоторым позициям могут замахиваться и на мировое лидерство.