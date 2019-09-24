РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. В подмосковном Подольске около 7 тысяч региональных льготников получили ежемесячные денежные выплаты за отказ от проезда в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Почти 7 тысяч граждан льготных категорий регионального значения, жителей Подольска, воспользовались в 2019 году правом на получение ежемесячных денежных выплат за отказ от проезда. В соответствии с законом Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», граждане, имеющие льготную категорию регионального значения (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла и другие), могут полностью или частично отказаться от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте и получать ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник Подольского управления социальной защиты населения Евгений Виюк, всего таким правом в текущем году воспользовались около 7 тысяч жителей округа. Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки подается до 1 октября текущего года на период с 1 января и по 31 декабря следующего года.

Виюк добавил, что для получения денежной выплаты на 2020 год до 1 октября нынешнего года необходимо обращаться только тем, кто впервые пишет заявление на компенсационные выплаты взамен проезда и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социальной карте Московской области. Гражданам льготных категорий, уже получающим денежную выплату за отказ от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте и на наземном транспорте в 2019 году, выплата будет производиться в 2020 году без заявления.

«Заявления об отказе от бесплатного проезда принимаются в Многофункциональном центре по адресу: улица Кирова, дом №39 или улица Высотная, дом №6 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Заявления о возобновлении бесплатного проезда принимаются по адресу: улица Литейная, дом №6/8 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 54-64-02», – поясняется в материале.