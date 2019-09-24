РИАМО – 24 сен. Количество забронированных туристических путевок на зимний отдых уже выросло на 10%, по сравнению с 2018 годом, по акциям раннего бронирования наиболее востребованы туры во Вьетнам и Таиланд, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«В организованном сегменте происходит активное бронирование зимнего отдыха как горнолыжного, так и экзотического. Объем этих бронирований выше, чем в прошлом году. Пока ненамного, но рост объемов в пределах 10%», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что из горнолыжных направлений лидируют Италия и Австрия, а также Красная Поляна.

«Россияне распробовали акции раннего бронирования, 40% туристов покупают такие путевки. Еще 35-40% ждут горящих предложений», — добавила Ломидзе.

По ее словам, по акциям раннего бронирования наиболее востребованы туры во Вьетнам и Таиланд.