РИАМО – 24 сен. Количество забронированных туристических путевок на зимний отдых уже выросло на 10%, по сравнению с 2018 годом, по акциям раннего бронирования наиболее востребованы туры во Вьетнам и Таиланд, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она отметила, что из горнолыжных направлений лидируют Италия и Австрия, а также Красная Поляна.
«Россияне распробовали акции раннего бронирования, 40% туристов покупают такие путевки. Еще 35-40% ждут горящих предложений», — добавила Ломидзе.
По ее словам, по акциям раннего бронирования наиболее востребованы туры во Вьетнам и Таиланд.
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