РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 сен. В поселке Токарево Люберец открылся центр образования «Точка роста» на базе школы №22, сообщила первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.

Центр открыли во вторник в рамках участия городского округа в федеральной программе «Современная школа» национального проекта «Образование». Центр «Точка роста» находится по адресу: деревня Токарево, Октябрьская улица, дом №172.

«Я думаю, что «Точка роста» – это новое будущее, оно позволит развиваться нашим ребятам. Сюда могут приезжать ребята даже из других школ, это не обязательно, чтоб ученики были только из Токаревской школы. Ученики должны заниматься тем, что им интересно», – сказала Назарьева.

Центр оборудован новыми планшетами, компьютерами, квадрокоптерами и телевизорами.