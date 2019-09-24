РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. На базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Толбинской школы в Подольске будут повышать квалификацию учителей и проводить общегородские мероприятия, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева.

«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Толбинской школы станет точкой притяжения не только для ребят, живущих в поселке Молодежный. Наш информационно-методический отдел запланировал цикл мероприятий, первые состоятся на осенних каникулах в ноябре. Сделаем презентацию центра с мастер-классами для педагогов по учебным предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика». На них поделимся наработками, которые появились в Толбинской школе», – сказала Киселева.

По ее словам, своим опытом будут делиться педагоги, которые прошли обучение на специализированных курсах повышения квалификации на межвузовской площадке электронного образования и очное обучение технологии на базе Кванториума в городе Владимир.

«Также мы запланировали на базе нового центра проведение городских методических объединений, заключительные этапы различных конкурсов, например, «Шаг в науку», где ребята защищают свои проекты и делают презентации. Также школы, которые захотят, могут свои занятия проводить на новом оборудовании Толбинской школы с использованием ресурсов данного центра», – добавила Киселева.