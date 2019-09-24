РИАМО - 24 сен. С начала 2019 года пассажиры «Мострансавто» в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций потеряли почти 4 тысячи различных вещей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Среди интересных находок, обнаруженных сотрудниками за последние месяцы: укулеле – маленькая гавайская четырехструнная гитара (Егорьевск), портмоне с 30 тысячами рублей (Можайск), а также костыли и трости (Королев), которые передали владельцам. А вот за 10-килограммовым чаном с сыром, оставленном в одном из автобусов Электростальского филиала, пассажир не вернулся», – говорится в сообщении.

Чаще всего в автобусах забывали транспортные карты «Стрелка», зонты, мобильные телефоны, паспорта. С началом учебного года – пакеты со сменной обувью. Больше всего вещей оставили пассажиры на маршрутах Видновского, Коломенского, Солнечногорского, Ступинского, Одинцовского филиалов предприятия.

За многими вещами – телефонами, кошельками, планшетами, документами – пассажиры часто возвращаются в тот же день. Сотрудники «Мострансавто» передают все найденные предметы на хранение в диспетчерские службы филиалов.

При получении забытого предмета нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Дети и подростки могут получить вещи в сопровождении родителей.

При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю, кондуктору автобуса или сотруднику охраны на объектах транспортной инфраструктуры.