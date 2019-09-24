РИАМО – 24 сен. Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, в Москве этот праздник объявлен Днем старшего поколения, в рамках которого проведут около 500 развлекательных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Праздничная программа, посвященная Дню старшего поколения, в Москве включает почти 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий. Центральным событием праздника станет концерт с участием вокалистов программы «Московское долголетие», который состоится 2 октября 2019 года в ГЦКЗ «Россия», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в 133 территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах, 11 пансионатах для ветеранов войны и труда, 46 поликлиниках, 29 больницах и трех госпиталях ветеранов войн пройдут Дни открытых дверей. Все желающие смогут увидеть, как организованы проживание, досуг и лечение в этих учреждениях.

Москва является одним из лидеров по демографическим показателям среди мировых мегаполисов. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице достигла 78 лет (в 2010 году – 74,2 лет). Примечательно, что 646 москвичей перешагнули 100-летний рубеж.

Социальные льготы и выплаты на сегодняшний день получают более 2,2 миллиона москвичей старшего возраста. Кроме того, свыше 2 миллионов пенсионеров получают городскую доплату к пенсии. С 1 сентября текущего года был увеличен городской социальный стандарт минимальных доходов пенсионеров с 17,5 до 19,5 тысяч рублей.

В связи с повышением пенсионного возраста правительство Москвы сохранило городские льготы москвичам, достигшим 55/60 лет, включая право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) и на пригородном железнодорожном транспорте.

Помимо этого, 21% москвичей-пенсионеров продолжают трудовую деятельность. В этом году в службу занятости Москвы обратились 17303 человека пенсионного и предпенсионного возраста. Обучение профессиональным и личностным компетенциям прошли более 4 тысяч человек.