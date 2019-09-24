РИАМО - 24 сен. Портативная система для аудиологического скрининга поступила в отделение новорожденных Чеховского роддома, это оборудование позволяет вовремя выявить физиологические дефекты органов слуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Портативная система стоимостью порядка 400 тысяч рублей закуплена в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Оборудование является многофункциональным прибором и позволяет проанализировать слух маленького человека еще на раннем этапе», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Отоакустическая эмиссия - основной и самый эффективный способ диагностики слуха у новорожденных и детей раннего возраста, который является наиболее быстрым, безопасным, безболезненным и точным методом для обнаружения пороков восприятия акустических данных.

«Система для аудиологического скрининга новорожденных позволяет вовремя выявить физиологические дефекты органов слуха. Это приоритетное обследование, от результатов которого зависит успешное развитие малыша», - отметила заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Ирина Вандышева.

Сейчас аппарат работает в тестовом режиме. С октября с его помощью планируют обследовать всех новорожденных.