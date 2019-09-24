РИАМО – 24 сен. В городском округе Истра завершили ремонт дорог регионального значения: подъезд к пансионату «Снегири» с 3 по 6,9 километра и Волоколамское шоссе – центральная усадьба Рубцово с 0 по 1,8 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участках заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

«На сегодняшний день в округе отремонтировали более 40 участков дорог длиной свыше 43 километров: дорожное покрытие заменили на 16 региональных и 25 муниципальных дорогах по основной программе ремонта», – говорится в сообщении.

Всего в округе запланировано отремонтировать 45 участков общей протяженностью более 92 километров, 20 из которых были выбраны жителями в результате голосования на портале «Добродел».

Также в Истре запланировано заменить покрытие на территории трех медицинских учреждений: Истринской районной клинической и Дедовской городской больниц, туберкулезного диспансера в деревне Талицы.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения по программе комплексного обустройства дорог в муниципальном образовании обустроят семь региональных дорог. В рамках областного проекта «Быстрые решения» в Истре завершены работы по улучшению пропускной способности на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Ленина. Работы продолжаются еще на пяти перекрестках.

Ознакомиться с адресным списком ремонта можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.