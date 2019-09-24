РИАМО – 24 сен. Этим летом для участников «Московского долголетия» организовали около 200 мероприятий в парках, в том числе 19 фестивалей, около 40 соревнований и порядка 100 открытых мастер-классов, в которых приняли участие более 80 тысяч москвичей «серебряного» возраста, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Для москвичей старшего поколения проходили занятия в 33 столичных парках. Прошедшим летом к программе присоединились парк «Музеон», зона отдыха «Левобережье», усадьба Коломенское, музей-заповедник «Царицыно».

«В 49 поликлиниках были организованы курсы лечебной гимнастики (тренировки долголетия), в 390 группах занимались более 10 тысяч участников. В течение прошедшего сезона участники программы установили восемь новых рекордов», – отмечается в сообщении.

Так, 23 мая на фестивале, посвященном открытию летнего сезона, в парке «Музеон» 1597 человек провели самую массовую зарядку с гимнастическими палками. А 21 августа в парке «Садовники» участники программы провели самую массовую зарядку с флажками. С помощью семафорной азбуки 535 человек под музыку составили сообщение «Я люблю «Московское долголетие»».

Кроме того, 6 июля был установлен рекорд, ставший свадебным подарком супружеской паре, познакомившейся на одном из мероприятий программы. 59 участниц танцевального направления «Московского долголетия» поздравили молодоженов, устроив самый массовый свадебный танцевальный флешмоб в фате.

На самом масштабном мероприятии «Московского долголетия» – 10-часовом танцевальном марафоне – 3778 танцоров старшего возраста исполнили зумбу, что также стало мировым рекордом. Также 25 июля к марафону в режиме телемоста присоединялись жители Архангельска, Владимира, Воронежа, Ижевска, Курска, Майкопа, Тамбова и Ульяновска.

В парке «Зарядье» 15 августа, в день открытия арт-проекта «Выставка Клавдии Семеновны», прошел самый массовый урок рисования на керамических тарелках. 537 человек изобразили вид на Москву, который открывается со стороны парка. Помимо этого, 23 августа в парке «Музеон» на конкурсе «Супердедушка Москвы – 2019» 418 участников «Московского долголетия» установили спортивный рекорд по самой массовой чеканке мяча.

27 августа в рамках фестиваля «Спасская башня» был побит рекорд по массовому исполнению гимна Москвы участниками хора старшего поколения. Под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Красной площади выступил хор из 872 человек. Число вокалистов было выбрано неслучайно и соответствовало возрасту Москвы, которая 7 сентября отметила свой 872-й день рождения.

Также 31 августа в спортивном комплексе «Лужники» на фестивале скандинавской ходьбы дистанцию в 2,5 километра прошли 3793 участника программы, установив мировой рекорд по числу представителей старшего поколения.