РИАМО – 24 сен. Спрос на туризм внутри страны среди граждан России увеличился в 2019 году на 5-7% по сравнению с 2018 годом, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Если взять в совокупности все виды туризма внутри страны, то прирост составляет порядка 5-7%. Если мы анализируем отдельные, только массовые направления Черноморского побережья, которое в количественном отношении (составляет – ред.) примерно 60% от общего потока внутри страны, то здесь у нас прирост больше 10%», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что основной прирост во внутреннем туризме произошел за счет увеличения количества предложений в бюджетном сегменте.

«Тут безусловным лидером среди туристических направлений является Сочи как горный, так и морской кластер. Затем с большим отрывом от Сочи пойдут Геленджик, Анапа и Евпатория, Ялта», - добавила Ломидзе.

По ее словам, около 65% туристов, путешествующих в России, - это семьи с детьми или пары. Продолжительность курортного отдыха в среднем составляет 7-8 дней.

«Если брать другой сегмент – экскурсионный, то здесь динамики прироста практически нет. Но есть небольшое оживление в межрегиональных поездках почти по всем федеральным округам», - уточнила Ломидзе.