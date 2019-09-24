РИАМО - 24 сен. Столичные власти выставили на торги по продаже восемь нежилых помещений, расположенных в доме №17, корпус 1 по Автозаводской улице, общая площадь объектов составляет 640,4 квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Продаваемые помещения расположены в пятиэтажном доме со второго по пятый этажи. Совокупная начальная стоимость объектов составляет 67,64 миллиона рублей.

«Площадь помещений варьируется от 74,2 до 87,3 квадратного метра. Минимальная начальная цена объекта наименьшей площади составляет 7,919 миллиона рублей, стартовая цена самого большого помещения установлена в размере 9,114 миллиона рублей», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, здание, в котором находятся помещения, расположено в 310 метрах от станции метро «Автозаводская» и в 130 метрах от Третьего транспортного кольца.

«Все помещения могут быть использованы под офисы, там уже сделан ремонт с минимальной отделкой», - добавил Гаман.