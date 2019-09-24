РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Жители подмосковных Люберец пожаловались на отсутствие отопления в детском саду №53, сообщается в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«Детский сад №53 в Люберцах без отопления. Дети простывают. Представители ЖКХ не реагируют на обращения жителей», – говорится в сообщении.

Сотрудник детского сада №53 сообщил «РИАМО в Люберцах», что отопление в детском учреждении включили еще 23 сентября.

«Нужно было время, чтобы группы прогрелись. Дети у нас не укутывались, все нормально», – отметил собеседник.

Отопительный сезон в Люберцах стартовал 23 сентября.