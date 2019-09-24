РИАМО - 24 сен. С начала 2019 года еще 7,5 тысяч видеокамер подключили к системе «Безопасный регион» на территории Московской области, активно камеры размещают в подъездах многоэтажек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

«С начала 2019 года на территории региона к системе «Безопасный регион» подключено еще 7,5 тысяч камер видеонаблюдения. Таким образом, общее количество видеокамер, работающих в системе «Безопасный регион» на территории Подмосковья, превысило 34,5 тысячи», – сказал Пестов.

Камерами видеонаблюдения оборудованы места массового пребывания людей – парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты – детсады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

Также в текущем году значительное внимание уделили оборудованию видеонаблюдения на входных группах подъездов многоквартирных домов. Это позволяет расширить жизненное пространство, в котором жители могут чувствовать себя защищенными.

«Благодаря установке видеокамер и подключение их к системе «Безопасный регион» удалось создать «пространства безопасности» в населенных пунктах Подмосковья, которые охвачены видеонаблюдением, и где жители могут чувствовать себя защищенными. Данные меры оказывают помощь не только в раскрытии уже совершенных правонарушений, но и способствуют их профилактике», – отметил Пестов.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости. Развитие системы ведется в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».