РИАМО - 24 сен. Подмосковный Сергиев Посад вошел в рейтинг недорогих городов России для путешествий осенью 2019 года, в которых бюджет туриста составит до 2,5 тысяч рублей в сутки, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

«В бюджет отдыха входят стоимость проживания вдвоем в гостинице или квартире, обед в кафе и посещение городского музея», - говорится в сообщении.

Сергиев Посад разместился на пятом месте топа, уступив Пскову, Вологде и Рязани. Возглавляет рейтинг Великий Новгород.

В 2019 году внутренний туризм в России превысит 60 миллионов человек. Он растет в основном за счет событийных мероприятий в регионах, на что также делается упор в Московской области.