РИАМО - 24 сен. Московский городской суд перенес на 3 октября рассмотрение жалобы на приговор блогеру Владиславу Синице, который призывал к насилию в отношении детей силовиков, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Рассмотрение жалобы Владислава Синицы состоится 3 октября в 10 часов», – сказал собеседник агентства.

Ранее планировалось рассмотреть жалобу на приговор 15 октября.

Пресненский суд Москвы приговорил жителя Подмосковья Владислава Синицу, известного в интернете под псевдонимом Макс Светлов, к пяти годам колонии общего режима за экстремизм в Сети. Молодой человек призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

В рамках расследования была проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза текста, опубликованного блогером, которая подтвердила призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Свою вину Синица не признал, согласившись только с авторством поста в соцсети Twitter.