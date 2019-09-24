РИАМО – 24 сен. Новые станции городского велопроката появились около пяти станций Московского метрополитена, которые находятся за пределами МКАД, сообщает ТАСС.

«Прокатные велосипеды в Москве стали таким же видом транспорта, как автобус или трамвай. Задача, которую нам поставил мэр Москвы, – велопрокат должен активно развиваться в отдаленных районах, чтобы жители могли использовать велосипед как транспорт первой и последней мили», – сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что на первом этапе запустили пять станций проката, находящихся за пределами МКАД: они располагаются около станций метро «Косино», «Новокосино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Всего горожанам на данный момент доступно около 40 велосипедов.

«В районе этих станций метро проживают более 300 тысяч москвичей. Если велопрокат будет пользоваться у них популярностью, в дальнейшем мы добавим новые станции и увеличим число велосипедов, чтобы у жителей было еще больше вариантов для поездок», – подчеркнул Ликсутов.

Около 100 новых станций велопроката и 1 тысячу велосипедов планируется разместить в Москве в 2020 году. В этом году было добавлено 100 новых станций велопроката и 5,3 тысячи велосипедов. Велопрокат пришел в 12 новых районов города, там установили 55 станций.