РИАМО – 24 сен. В столице 1 октября стартует новый сезон проекта для людей старшего возраста «Московского долголетия», так, планируется расширить программу кружков и секций, впервые будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел вопросы об организации нового сезона программы «Московское долголетие», а также о проведении мероприятий, посвященных Дню старшего поколения. Проект был запущен в 2018 году.

«В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений. Чаще всего в «Московское долголетие» приходят москвичи в возрасте 60-70 лет. Однако более 8,3 тысячи участников (7,2%) перешагнули 80-летний рубеж. Приблизительно треть пенсионеров посещает два и более кружка. 85% участников программы – женщины», – отмечается в сообщении.

Если в прошлом году кружки и секции вели 133 организации-партнера программа, то в 2019 году список расширился до 1268 организаций.

В новом осенне-зимнем сезоне «Московского долголетия», который начнется 1 октября программа секций и кружков была серьезно расширена и обновлена.

«Спортивное направление является одним из самых популярных, его выбирает примерно половина участников программы. На данный момент открыт набор в 240 спортивных групп. Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, фехтование, гольф, бильярд, стрельба и другие», – перечисляется в материале.

Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках.

Кроме того, 26 столичных вузов предлагают 225 учебных программ, среди которых – помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка – есть курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна (обустройства дачи), пчеловодства, овощеводства, сомелье, занятия по развитию творческих способностей, клубы по интересам (например, любителей кино), а также дискуссионные клубы, развивающие коммуникационные способности и умение поддерживать беседу на любую тему.

В новом сезоне к программе присоединились МГУ имени Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, РЭУ имени Плеханова, Московский государственный университет пищевых производств и другие вузы.

2019 год – Год театра в России. По инициативе участников «Московского долголетия» и театральных деятелей программа открывает новое направление – театральные студии, в которые уже записались более 2 тысяч человек.

Москвичи старшего возраста будут изучать актерское мастерство, сценическую речь и другие основы театрального искусства. Занятия будут проходить на базе досуговых и культурных центров, ТЦСО, общеобразовательных школ, театров и выставочных залов. Например, в театре имени М.А. Булгакова занятия проводит народный артист России Владимир Стеклов.