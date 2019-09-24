РИАМО - 24 сен. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что на данный момент зарплата депутата думы составляет порядка 200 тысяч рублей, при этом получают ее всего 14 человек.

«Депутат на сегодняшний момент получает около 200 тысяч рублей. Получают зарплату только те депутаты, которые являются председателями постоянно действующих комиссий. Из 45 получают депутатов зарплаты получают только председатель думы, его заместители и главы профильных комиссий», - рассказал Шапошников в эфире радио «Вести FM».

Он также отметил, что на первом же собрании Мосгордумы было озвучено предложение всех депутатов перевести на заработную плату. Однако авторы инициативы не смогли обосновать ее.

Новый состав Московской городской думы был избран в единый день голосования - 8 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,77%. Депутатов выбирали по 45 одномандатным округам, всего в столичный парламент избрано 45 депутатов. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися.

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