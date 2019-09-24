РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. На Новорязанском шоссе подмосковных Люберец выявили надземный пешеходный переход с отсутствующим пролетом, сообщается в группе «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«Пешеходный переход на Новорязанском шоссе, остановка «Кладбище» (в конструкции пешеходного перехода отсутствует один пролет – ред.)», – говорится в сообщении.

К посту прикреплены фотографии перехода с отсутствующим пролетом. На фотографиях видно, что куски пластикового покрытия валяются внутри перехода.

По словам замглавы администрации муниципалитета Родиона Грошевика, данная трасса является федеральной. Сейчас рабочие приступили к ремонтным работам перехода, их постараются завершить в кратчайшие сроки.

По информации очевидцев, причиной отсутствия пролета стала фура, которая снесла часть перехода.