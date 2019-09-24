РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы установили качели на детской площадке на улице 43 Армии, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Она отметила, что на улице 43 Армии у дома №21 оборвали качели на детской площадке. И добавила, что просит установить качели со спинкой для маленьких посетителей.

«Рассмотрев обращение по вопросу ремонта качелей на улице 43-й Армии, дом 21 сообщаем, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту качелей проведены», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.