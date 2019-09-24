РИАМО – 24 сен. У россиян минувшим летом спрос на отдых в других странах вырос до 15% по сравнению с прошлым годом, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«В целом, по всему выездному рынку мы можем говорить, что спрос увеличился на 12-15% по сравнению с прошлым годом. И это можно считать хорошим результатом, который был достигнут благодаря крайне гибкой ценовой политике, которую проводили как объекты размещения наших зарубежных партнеров, так и наши туроператоры», – заявила Ломидзе.

Она отметила, что этим летом у россиян самыми популярными направлениями были: Турция, Кипр, Греция, Испания, Италия, Таиланд, Болгария и Черногория.

По ее словам, выездной летний туризм начинается с 1 мая и завершается в период с 1 по 10 сентября.

«Бронирование на въездном рынке не закончилось в сентябре, есть запрос на начало ноября. Говорим, преимущественно, про Москву и Санкт-Петербург. По динамике прироста по-прежнему занимает Китай, но догнали его практически в организованном сегменте, мы не берем приграничный туризм. А также догнали некоторые европейские страны, в частности, Испанию, Италию и Францию», – заключила Ломидзе.