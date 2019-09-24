РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. Врачу-терапевту «Балашихинской областной больницы» Ольге Колесниковой вручили сертификат на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области в Красногорске.

«В программе «Социальная ипотека» участвуют врачи, учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры. Всего за время реализации программы выдано около 1500 свидетельств профессионалам Подмосковья и 950 из них – врачи», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Обладательницей сертификата на приобретение жилья по указанной программе оказалась и терапевт «Балашихинской областной больницы» Ольга Колесникова.

Суть программы «Социальная ипотека» состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова отметила, что больше всего данной мерой поддержки воспользовались специалисты первичного звена – 54 участковых врача-педиатра и терапевта, а также 21 фельдшер скорой медицинской помощи.

«Для нас важно, чтобы для медицинских специалистов, работающих в Московской области, были созданы комфортные условия для жизни и труда», – заключила Мухтасарова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года.