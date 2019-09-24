РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В деревне Акишово Подольска отремонтировали уличный фонарь у жилого дома по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в деревне Акишово. Он отметил, что уличный фонарь не работает у дома №5А и попросил его отремонтировать.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности уличного освещения в деревне Акишово сообщаю, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по замене фонаря уличного освещения подрядной организацией ООО «АРТтелеком» проведены», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.