РИАМО - 24 сен. Неизвестные обманом заставили жительницу Москвы снять все свои накопления и положить их на подставной счет в другом банке, женщина не сразу поняла, что на самом деле перевела почти 1 миллион рублей мошенникам, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 23 сентября в ОМВД России по району Якиманка обратилась женщина 1967 года рождения. Она рассказала об инциденте, произошедшем еще 11 сентября.

«Женщине позвонило неустановленное лицо, представившееся сотрудником безопасности банка, и сообщило о несанкционированном входе в мобильный банк из города Сочи. Далее женщине пояснили, что для сохранности денежных средств их нужно снять в полном объеме и положить на указанный счет, открытый в другом банке», - сказал собеседник агентства.

Ничего не подозревающая москвичка сняла со своих вкладов около 322 тысяч рублей и внесла их через банкомат на указанный номер счета. Спустя несколько часов женщине снова позвонил неизвестный, который назвал себя сотрудником службы безопасности еще одного банка. Он также сообщил, что необходимо снять все денежные средства и положить их на указанный счет в другом банке.

Москвичка снова послушалась неизвестного и сняла со счетов все свои сбережения в долларах и евро. После женщина обменяла валюту, получив около 664 тысяч рублей, и внесла деньги через банкомат на указанный ей счет, открытый на имя другой женщины.

«После всего совершившегося женщина направилась домой, не подозревая, что стала жертвой мошенников. 23 сентября она поняла, что стала жертвой мошеннических действий. Причиненный материальный ущерб составил 986,4 тысячи рублей», - добавил представитель пресс-службы столичной полиции.

По заявлению потерпевшей правоохранительные органы начали проверку.