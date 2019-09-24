РИАМО - 24 сен. «ВТБ Лизинг» предоставит «Почте России» в лизинг на семь лет 70 багажно-почтовых вагонов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

Сегодня из Москвы почтовые железнодорожные перевозки осуществляются на север страны и Дальний Восток, в Санкт-Петербург, Калининград, а также южные города: Махачкалу, Астрахань, Ростов-на Дону. Парк почтовых вагонов в столице насчитывает 294 единицы и в ближайшее время пополниться новыми вагонами.

«Подвижной состав предприятия планируется увеличить накануне пиковых перевозок почтовых отправлений в преддверии новогодних праздников. Вагоны будут поставлены в адрес пяти филиалов «Почты России» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Омске», – отмечается в сообщении.

Соответствующий контракт будет заключен по результатам открытого аукциона. «ВТБ Лизинг» оказался единственным участником конкурентной закупки. Производителем вагонов выступит АО «Тверской вагоностроительный завод».

«Новые вагоны отечественного производства помогут нам существенно обновить наш железнодорожный парк, насчитывающий более 600 вагонов. Это особенно актуально во время предновогоднего пикового периода. Рассчитываем, что данный проект позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений и будет служить развитию почтового сообщения внутри страны», – дополнил заместитель генерального директора «Почты России» по логистике Игорь Чебунин.

В настоящее время «ВТБ Лизинг» является крупнейшим партнером «Почты России» по лизингу специализированного подвижного состава. С учетом новой сделки общее количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых оператором по договорам с «ВТБ Лизинг», составит 290 единиц.