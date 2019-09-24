РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. В образовательных учреждениях подмосковной Балашихи проходит неделя безопасности дорожного движения, которая продлится до 27 сентября, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года зафиксировали 14 детей, пострадавших в ДТП. Основными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

«С 23 по 27 сентября на территории Московской области во всех образовательных организациях проходит Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. В Балашихе в ходе мероприятия представители образования и ГИБДД проведут профилактическую работу с родителями и учащимися городских образовательных учреждений», – отмечается в сообщении.

В рамках мероприятий акцентируют внимание водителей и родителей на главных вопросах профилактики детской дорожной безопасности, в том числе применении световозвращающих элементов, а также необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, правилах перехода проезжей части по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, при этом убедившись в безопасности перехода.

С начала текущего года на территории Московской области зарегистрировали 349 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 8 юных участников дорожного движения погибли, 371 ребенок получил травмы различной степени тяжести.