РИАМО - 24 сен. Департамент Москвы по конкурентной политике на основе данных, опубликованных на портале поставщиков, подсчитал, как часто столичные заказчики закупают дождевики, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Четырнадцать контрактов на поставку дождевиков заключили столичные заказчики через портал поставщиков с начала этого года. Самым активным на «дождевые контракты» оказался апрель, когда их количество достигло шести, в марте и мае были заключены по три контракта, летом – всего два», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что если прослеживать ежегодную статистику, то большее количество заключенных контрактов приходится на первые кварталы, постепенно сходя на нет к концу года. При этом портрет заказчиков, которые закупают дождевики, не особенно широк.

«Чаще всего приобретают дождевики заказчики из городских служб. Самыми активными по этому предмету закупки оказались районные ГБУ «Жилищник». Заключали контракты также московские школы, другие социальные учреждения», – дополнил Дегтев.

На сегодняшний день на портале поставщиков работают 10 компаний, готовых предложить дождевики городским заказчикам.