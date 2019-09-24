РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 сен. В библиотеке подмосковных Котельников прошел День Индии, в рамках которого провели мастер-класс по рисованию мандалы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В библиотеке торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках прошел тематический День Индии. Для его участников организовали мастер-класс по рисованию мандалы – заключенного в окружность сакрального символа гармонии, единства, целостности вселенной, мира и человека в этом мире», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участникам прочитали лекцию о русском театре и Индии. После этого провели урок дыхательной гимнастики.

«Различные мероприятия и фестивали проходят в библиотеке, расположенной в ТЦ «МЕГА Белая Дача», регулярно. До этого на площадке провели YogaDay, Экомаркет и другие акции», – заключается в материале.