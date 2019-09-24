РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. Заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова вместе с заместителем главы Балашихи Сергеем Лукичевым и начальником управления ЖКХ округа проверила готовность коммунальной техники к зиме, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Смотр 67 единиц коммунальной техники состоялся 23 сентября на центральной площади горокруга у Ледового дворца.

«Мы осмотрели технику, которая будет участвовать в зимнем содержании дворовых территорий и общественных пространств (в Балашихе – ред.). Она исправна, технические осмотры проведены. Считаю, что в целом Балашиха к зимнему сезону готова», – сказала Аипова.

Она добавила, что были даны рекомендации по противогололедным материалам.

«Они сосредоточены на центральных базах, необходимо распределить их по территориям для того, чтобы обеспечить противогололедные мероприятия в более короткие сроки», – пояснила Аипова.

В смотре техники приняли участие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании: Балашихинский водоканал, МУ «Благоустройство-Балашиха», «Тепловые сети Балашихи», «Квант-7», «Квартал», «Град+сервис», «Белый парус» и «ПИК».

Начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова отметила, что вся техника прошла техническое обслуживание, необходимые ремонтные работы, чтобы зимой работать без перебоя.

«Также заключены договоры на закупку пескосоляной смеси, у ряда организаций она уже лежит на базе. Есть уверенность и понимание, как мы будем содержать и убирать город, тревог у жителей не должно быть», – заключила Смирнова.

Всего в Балашихе зимой для уборки и дворов улиц задействуют около 150 единиц коммунальной техники – тракторы, погрузчики, бульдозеры, средства малой механизации.