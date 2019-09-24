РИАМО - 24 сен. В центре столицы двое неизвестных напали на мужчину, а когда тот смог убежать, украли сумку с деньгами из его автомобиля, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 23 сентября в ОМВД России по Тверскому району обратился мужчина. Он рассказал, что около магазина на Селезневской улице на него напали двое человек с пистолетом. Злоумышленники попытались избить жертву, но мужчине удалось убежать.

«Спустя 15 минут он подошел к своей автомашине Skoda Octavia и обнаружил разбитые стекла и зеркала заднего вида. В салоне автомашины отсутствовала сумка стоимостью 3 тысячи рублей с денежными средствами в размере 140 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Предположительно, злоумышленники скрылись на машине марки Ford. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.