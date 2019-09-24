РИАМО - 24 сен. Состояние девочки, которая выпала из окна школы в подмосковной Лобне, оценивается как тяжелое, сейчас врачи борются за ее жизнь, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

В школе Лобни 12-летняя девочка упала с третьего этажа и получила травмы. Прокуратура Московской области начала проверку по данному факту.

«Мы <…> находимся на связи с областной комиссией по делам несовершеннолетних. Причины произошедшего еще выясняются. <…> Училась (девочка – ред.) хорошо, семья полная. Со сверстниками каких-либо видимых конфликтов не было. <…> У меня есть, конечно, вопросы к педагогам, которые видели, что ребенок все утро плакал, но не выразили какого-то участия», — сказала Мишонова.

Она добавила, что девочка находится в тяжелом состоянии.

«В настоящее время врачи борются за ее жизнь и не делают каких-либо прогнозов», — отметила детский омбудсмен.