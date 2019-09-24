РИАМО - 24 сен. В Москве задержали мужчину 1983 года рождения, которого подозревают в убийстве женщины в квартире на востоке столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, 21 сентября 2019 года мужчина, находясь в квартире жилого дома по Щелковскому шоссе в Москве, совершил убийство женщины, оказывающей интимные услуги», - рассказала Иванова.

На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следствие ходатайствует о его аресте.

Правоохранители проводят целый комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.