РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. Порядка 167 жителей подмосковной Балашихи, относящихся к льготным категориям регионального значения, воспользовались правом на ежемесячные выплаты за отказ от проезда с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

В соответствии с законом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», льготники (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), могут полностью или частично отказаться от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте региона и получать ежемесячную денежную выплату в увеличенном размере.

«Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки подается гражданином до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему мер социальной поддержки», – говорится в сообщении.

Заявление о возобновлении мер социальной поддержки по проезду может быть подано до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года.

Обращаться с заявлением об отказе от бесплатного проезда для получения денежной выплаты на 2020 год до 1 октября 2019 года необходимо только тем, кто впервые пишет заявление на компенсационные выплаты взамен проезда и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социальной карте Московской области.

Льготникам, уже получающим денежную выплату за отказ от бесплатного проезда в 2019 году, выплата будет производиться в 2020 году без заявления.

Заявления принимают в МФЦ по городскому округу Балашиха, а также управлении социальной защиты населения по адресу: улица Мира, дом 5А. Жители микрорайона Железнодорожный обращаются по адресу: улица Саввинское шоссе, дом 4/1.

Справки по телефону: 8(495)521-31-08. При себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение.