РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 сен. В подмосковных Котельниках свыше 300 льготников получили компенсацию за отказ от бесплатного проезда с начала текущего года, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«Более 300 граждан льготных категорий регионального значения, жителей городского округа Котельники, воспользовались в 2019 году правом на получение ежемесячных денежных выплат за отказ от проезда. Гражданам льготных категорий, уже получающим денежную выплату за отказ от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте и на наземном транспорте в 2019 году, выплата будет производиться в 2020 году без заявления», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что обращаться с заявлением об отказе от получения мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного проезда городским транспортом и проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения для получения денежной выплаты на 2020 год до 1 октября 2019 года необходимо только тем, кто впервые пишет заявление на компенсационные выплаты взамен проезда и тем, кто хочет вернуть бесплатный проезд по социальной карте Московской области.

«Прием заявлений производится в отделе социальной защиты населения городского округа Котельники по адресу: микрорайон Ковровый, дом №9. При себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)550-93-49», – заключается в сообщении.