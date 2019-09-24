РИАМО - 24 сен. Гость одного из столичных ресторанов, наевший на 100 тысяч рублей, выдумал историю о вымогателях, чтобы получить от коллеги деньги на оплату счета, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в отделение полиции «Китай-город» обратился мужчина, который рассказал об инциденте в ресторане на Ильинке.

«В ресторане проходила деловая встреча коллеги заявителя с потенциальными партнерами, которые удерживают его в ресторане, угрожают расправой, прислали СМС с требованием денег - около 100 тысяч рублей - за освобождение коллеги», - сказал собеседник агентства.

На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники полиции. В результате выяснилось, что мужчина 1989 года рождения ввел в заблуждение своего коллегу. На самом деле он не оплатил счет в ресторане на сумму 107 тысяч рублей.

По данному происшествию столичная полиция организовала проверку.