РИАМО - 24 сен. В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) в подмосковной Коломне студентов стали обучать на родном и иностранном языках одновременно в рамках проекта «Билингвальное образование», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Пилотный проект «Билингвальное образование» стартовал в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. В проекте, который реализует кафедра иностранных языков вуза, принимают участие студенты двух факультетов – экономического и математики, физики, химии и информатики», – сказала Забралова.

По ее словам, в рамках проекта каждый предмет студентам преподают тандемом – педагог профильной дисциплины и преподаватель иностранного языка. Фактически студенты изучают одну и ту же тему дважды – на родном и иностранном языках.

«Такой подход позволяет создать ситуацию успеха и существенно ускорить проработку материала. Более того, часть занятий проводят иностранные специалисты, что позволяет еще эффективнее погрузить студентов в атмосферу изучаемого языка и профильной дисциплины одновременно. Что очень ценно, новый проект повышает конкурентоспособность выпускников университета на рынке труда», – резюмировала Забралова.