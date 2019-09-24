РИАМО - 24 сен. В столичную полицию обратился мужчина из Ставропольского края, у которого угнали дорогой автомобиль с парковки на 1-ой Рейсовой улице, дом 1, корпус 2, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Автомобиль Lexus LX570 был похищен с охраняемой парковки в период с 22:00 11 сентября по 02:10 23 сентября», - сказал собеседник агентства.

Ущерб оценили примерно в 6,93 миллиона рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».