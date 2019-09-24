РИАМО - 24 сен. В столице уже чуть больше года работают электробусы, за это время ими воспользовались свыше 11 миллионов человек, сейчас Москва является лидером среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что 1 сентября 2018 года на маршрут №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева вышли первые электробусы.

«Спустя год уже 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам. Ежедневно ими пользуются более 100 тысяч человек – население целого района. За год с небольшим число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что электробус рассчитан на 85 пассажиров, в нем минимум 30 мест для сидения, низкий уровень пола, пандус, накопительная площадка.

«Система климат-контроля делает поездку комфортной в любое время года. Изучив опыт нашего близкого соседа Хельсинки, мы оснастили электробусы дополнительным отоплением – оно включается во время сильных холодов», — отметил мэр.

Он также напомнил, что в электробусах есть бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки устройств, информационные медиаэкраны.

Электробусы заряжаются с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях. Планируется, что в дальнейшем появятся ночные зарядки.

Градоначальник уточнил, что электробусы поставляют заводы КамАЗ и ГАЗ. Компании отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем у троллейбуса, срок эксплуатации на 50% больше, чем у автобуса.

По словам Собянина, Москва является лидером среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. До конца года число электробусов в городе увеличится до 300.

Мэр напомнил, что с 2021 года столица планирует полностью отказаться от закупок дизельных автобусов. Город будет закупать только электробусы и трамваи.