РИАМО - 24 сен. Московская область является одним из лидеров среди регионов России по количеству и масштабам промышленных парков, некоторые промпарки располагаются в Подмосковье на территории особой экономической зоны с льготными условиями для резидентов, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Индустриальный парк - это промышленная площадка с комплексом производственных, административных и складских помещений и всей необходимой инфраструктурой, на которой работают несколько независимых предприятий. Чаще всего парк управляется единым оператором — специализированной управляющей компанией или компанией, разместившей на площадке свое производство.

«Для резидентов индустриального парка выгода состоит в первую очередь в том, что компании совместно используют дорогостоящую инфраструктуру, а также избавлены от ряда других забот и расходов управляющей компанией, благодаря чему они могут сосредоточиться на производстве», - отмечает газета.

В России предпосылкой для появления индустриальных парков стала практика крупных предприятий 1990-х годов сдавать в аренду излишки своих территорий и складов другим предпринимателям. Полноценные индустриальные парки начали появляться в стране в начале 2000-х годов.

«Число отечественных промпарков быстро растет. Если в 2013 году их насчитывалось 80, то к 2017 году в России действовало уже 166 индустриальных парков. По данным на начало 2019 года, их было уже 227», - говорится в статье.

По прогнозу Ассоциации индустриальных парков России, бум создания парков продлится до 2023 года, пока не будет создано около 600 промпарков. Затем отрасль «успокоится» и начнется более плавное развитие по горизонтали.

Ранее Ассоциация индустриальных парков России поставила Подмосковье на первое место в рейтинге регионов по привлекательности условий для развития промпарков. В Московской области есть все условия для создания предприятий на базе индустриальных парков — для потенциальных инвесторов действуют различные льготы и субсидии.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 58 площадок для развития индустриальных парков. В некоторых муниципальных образованиях таких площадок несколько, поэтому инвесторы могут легко выбрать наиболее подходящее место для размещения своих предприятий.