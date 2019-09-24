РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Около 85% объектов в подмосковном Красногорске получают тепло по состоянию на вторник, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета по ЖКХ Роман Комиссаров.

В администрации горокруга состоялось еженедельное совещание, посвященное началу отопительного сезона в Красногорске. Вела заседание глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Отопительный сезон мы начали с пятницы, 20 сентября. Все ресурсоснабжающие организации уведомлены, все котельные запущены. Идет подключение объектов социального значения и многоквартирных домов. В настоящее время подключено порядка 85% объектов», – сказал Комиссаров.

Он отметил, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Наладку систем планируют завершить до 27 сентября.

По словам Хаймурзиной, в приоритете в плане подключения к теплу в муниципалитете социальные объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, объекты культурной сферы и спорта.

«По состоянию на сегодняшнее утро (24 сентября – ред.) 100% детских садиков подключено. Из 38 общеобразовательных школ проблемы есть только в двух. Они связаны с техническими вопросами, которые есть непосредственно на самих объектах. Надеюсь, сегодня аварийные бригады теплосети и технические инженерные службы образовательных учреждений вместе отработают, и сегодня, в крайнем случае завтра с утра, мы эти вопросы решим», – отметила Хаймурзина.

Она добавила, что ее профильные заместители в режиме ежедневного мониторинга следят за подключением объектов на вверенных им направлениях.

«Блок ЖКХ в режиме круглосуточного управления занимается этой темой, потому что для нас важно, чтобы тепло пришло в каждый дом, каждую красногорскую квартиру», – заключила Хаймурзина.