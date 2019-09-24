РИАМО - 24 сен. В Раменском горокруге задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, задержанный причастен к гибели 25-летнего местного жителя, тело которого было обнаружено с многочисленными ножевыми ранениями.

«Между подозреваемым и его знакомым вовремя совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему оппоненту смертельные ножевые ранения», - отмечается в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном, а также рассказал подробности совершенного им преступления.

Подозреваемого в ближайшее время возьмут под стражу, а также предъявят обвинения. Расследование продолжается.