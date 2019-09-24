РИАМО - 24 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин во вторник принимает участие в Международной выставке WorldFood – 2019, он вместе с другими гостями обратился с приветственной речью к участникам и организаторам форума и открыл выставку.

Разин отметил, что выставка является профессиональным мероприятием высокого уровня, представляющим весь спектр продуктов питания — от сырья до готовых к реализации товаров, включая упаковку и хранение.

«Подмосковью предоставляется прекрасная возможность показать себя, поделиться опытом со своими коллегами и обменяться идеями по многим вопросам и, в частности, устойчивого развития отечественной пищевой индустрии», — сказал Разин.

Он подчеркнул, что свою продукцию на выставке представляют около 30 предприятий Подмосковья.

Производители Московской области представляют широкий ассортимент овощей и фруктов, кондитерских и хлебобулочных изделий, мяса и рыбы, молочных продуктов, твердых и мягких сыров.

Деловая программа выставки включает более 25 мероприятий, в которых примут участие 150 спикеров и порядка 2 тысяч делегатов. Выставка продлится до 27 сентября.

WorldFood Moscow проходит ежегодно с 1992 года.