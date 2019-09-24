РИАМО - 24 сен. В Москве на улице Мосфильмовской произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в ДТП пострадали два человека, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 11:15 на улице Мосфильмовская, дом 8 произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все причины и обстоятельства аварии выясняются.