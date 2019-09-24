РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 сен. Пожарные устранили возгорание в частном доме в микрорайоне Никольско-Архангельский городского округа Балашиха, в результате происшествия пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар произошел днем 23 сентября в частном доме на улице 1-я линия. Сообщение о нем поступило в 13:15.
«В 18:00 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
В тушении пожара задействовали 24 человека и семь единиц техники.
За минувшие сутки в Московской области произошло 33 пожара.
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