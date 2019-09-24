РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 сен. В подмосковном Дзержинском 26 сентября пройдет творческая встреча, посвященная творчеству русского писателя Леонида Пантелеева, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«26 сентября в 10:00 в библиотеке – общественном центре имени Я. Смелякова пройдет очередная встреча из цикла специализированных программы «Со сказкой в жизнь». В этот раз приглашаются дошкольники, чтобы поговорить о творчестве русского писателя Леонида Пантелеева и познакомиться с его веселым рассказом «Буква «Ты», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Академика Жукова, дом №34. Вход свободный. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(495)551-12-66.

Леонид Пантелеев (настоящее имя – Алексей Иванович Еремеев) – русский писатель, автор книг «Две лягушки», «Честное слово», «Буква «Ты» и других. По многим рассказам и повестям Пантелеева были сняты художественные фильмы.