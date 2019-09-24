РИАМО - 24 сен. В подмосковном Воскресенске водитель автомобиля Suzuki наехал на пешеходном переходе на двух сотрудников полиции, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В Воскресенске на Советской улице 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей», - уточнил собеседник агентства.