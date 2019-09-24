РИАМО - 24 сен. В одну из больниц столицы был доставлен мужчина 1989 года рождения из города Астрахань, на него в Коммунарке напал неизвестный из хулиганских побуждений, сообщил РИАМО во вторник представитель ГУ МВД России по Москве.

Медики установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, у него также диагностировали переломы височной и лобной костей, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную гематому обеих гемисфер. Потерпевшего направили в реанимационное отделение. О произошедшем доложили в полицию.

«Установлено, что 22 сентября в период с 13:00 до 18:26 в поселке Коммунарка на улице Василия Ощепкова неизвестный из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения потерпевшему, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».