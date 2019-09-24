РИАМО – 24 сен. Первые мусорные контейнеры с искусственным интеллектом установили в подмосковном Реутове в рамках реализации пилотного проекта «Умный город», они сообщают диспетчеру о своей наполненности, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В Реутове идет реализация пилотного проекта «Умный город», который предусматривает цифровизацию всех коммунальных процессов. Данные обо всех событиях города будут стекаться на единый диспетчерский пульт. В частности, встроенный в мусорный контейнер компьютер вовремя сообщит на пульт диспетчеру о его наполненности и о необходимости своевременного вывоза мусора», – сказал Каторов.

По его словам, такая система позволяет экономить средства на транспортировку отходов и помогает выстроить оптимальный маршрут движения мусоровозов.

«Наша цель – автоматизировать все коммунальные процессы и получать всю информацию о деятельности ЖКХ в реальном времени, сделав жизнь жителей города удобной и современной», – отметил Каторов.

Он отметил, что в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 состоялось подписание соглашения о внедрении проекта «Умный город» на территории подмосковных Дубны, Ивантеевки и Реутова.

По данным Реутовского информагентства, в рамках соглашений в муниципалитетах будет внедряться проект «Умный город», который предполагает апробацию передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования городской и коммунальной инфраструктур.