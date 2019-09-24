За лето 2019 года в центры «Мой бизнес» обратились более двух тысяч предпринимателей. Большинство обращений было связано с разъяснением порядка и условий получения государственных мер поддержки. Услуги в центрах предоставляются бесплатно по принципу «одного окна» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Какие вопросы помогает решить «Мой бизнес» и где в Подмосковье действуют центры оказания услуг, смотрите в инфографике РИАМО.